29 posti in Terapia Intensiva e 47 posti di degenza per pazienti affetti da Covid. I primi risultano dalla somma dei 19 posti letto in dotazione al Cardarelli e dei 10 messi a disposizione dai privati (dietro pagamento delle prestazioni) Neuromed e Cattolica. Il Neuromed della famiglia Patriciello, a Pozzilli, con 4 posti in Intensiva. Il Gemelli Cattolica in contrada Tappino a Campobasso con 6 posti (3 in post operatorio + altri 3). Dei 47 posti letto di degenza ospedaliera per pazienti affetti dal Covid, invece, 37 sono del pubblico (Cardarelli) e 10 del privato (Gemelli)

Questi numeri figurano nero su bianco nel decreto dello scorso 26 marzo firmato dal Commissario ad acta Angelo Giustini e sono confermati nelle delibere del direttore generale Oreste Florenzano.

Sono i numeri comunicati al ministero della Salute, al Governo e all’Istituto superiore di sanità per elaborare, unitamente ad altri parametri, il famoso algoritmo che assegna a una regione italiana una soglia di rischio e di conseguenza un colore, abbinato a una serie di restrizioni.

Il Molise è regione gialla, considerata a rischio moderato. La settimana presa in considerazione per tracciare la mappa è stata quella compresa tra il 19 e il 25 ottobre. In quella data il Molise aveva 16 pazienti ricoverati col Covid al Cardarelli e 2 pazienti Covid in Intensiva. Numeri che si traducono in queste percentuali: 7% circa di saturazione delle Intensive, 34% di saturazione della degenza Covid. Entrambi i parametri sotto la soglia di allarme, che si attesta al 30% per le intensive e al 40% per la degenza ospedaliera.

Le cifre sono andate a salire nelle due settimane seguenti, ma non in maniera esponenziale. I ricoverati con il Covid al Cardarelli sono diventati 17 il 30 ottobre (36% del totale di posti letto), mentre i pazienti in Intensiva, sempre il 30 ottobre, erano 6 (20,6% del totale di posti lettio). Anche qui, per entrambi gli indicatori, sotto la soglia di allarme.

Le cose tuttavia sono ulteriormente cambiate nell’ultima settimana. Ieri 5 novembre la situazione era questa: 8 pazienti ricoverati in Intensiva, per un livello di saturazione complessivo del 27%, e 26 pazienti in Malattie Infettive, cioè 55% di saturazione sui 47 posti letto disponibili. Una soglia che supera quella indicata come soglia di allerta, che in questo caso è del 40% di posti letto occupati (mentre per le Intensive è del 30%) ma che non mette automaticamente il Molise nella condizione di passare di fascia e di colore. La road map infatti è basata su molteplici fattori, non solo sul dato matematico e statistico dei posti letto occupati. A incidere è il tracciamento, la capacità di testare i casi, l’andamento del contagio ma anche il tempo di permanenza in ospedale, dunque le dimissioni di pazienti Covid rimandati a casa a completare la cura. Dimissioni che in Molise sono state, se non in egual numero dei nuovi ricoveri, di poco inferiori.

La vera difficoltà al momento è rappresentata dal numero di medici rianimatori esiguo, che non consente una turnazione regolare e manda in forte affanno il reparto. Gli anestesisti assunti dalla Asrem in urgenza sono 6: tre specialisti e 3 specializzandi. Non hanno ancora preso servizio. L’auspicio è che possano iniziare a dare una mano ai colleghi a breve, già nelle prossime ore e entro il fine settimana. Le urgenze aumentano di ora in ora, coerentemente con lo scenario nazionale.