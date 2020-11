Magistrato positivo al coronavirus, chiuso il tribunale di Sorveglianza per sanificazione

Un magistrato del tribunale di Sorveglianza, a Campobasso, ha riscontrato la sua positività al covid. Il presidente Giuseppe Mastropasqua, ha quindi disposto per la giornata di domani – sabato 8 novembre – la chiusura dell’edificio per procedere agli interventi di sanificazione.

Dopo il tribunale di Campobasso, costretto a chiudere per gli stessi motivi nella giornata odierna – venerdì 6 novembre – a causa della positività di una guardia giurata, in queste ore è stata comunicata a tutti gli addetti anche la necessità di dover procedere a sterilizzare gli ambienti anche nella struttura di via Cavour e quindi a sospendere per la giornata di domani tutte le udienze e le mansioni d’ufficio.

Il virus dunque, continua a diffondersi a macchia d’olio, diversi infatti gli edifici pubblici che in queste pubbliche sono stati raggiunti da ordinanze di chiusura un po’ in tutta la regione.