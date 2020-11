Si è concluso ieri il primo mese dell’autunno 2020, quello che nelle previsioni e nella realtà è stato il mese della recrudescenza del Sars-Cov-2, con numeri in deciso rialzo sebbene – non bisogna mai dimenticare neanche questo aspetto – in rialzo sono anche i test effettuati (mai finora così alti) e il fatto che le autorità sanitarie perlopiù vadano a testare i contatti di persone positive (come spiegato in questa intervista dallo statistico Vincenzo Nardelli, che ha spiegato come è chiaramente più elevata la probabilità di incappare in nuovi casi positivi rispetto a un monitoraggio statisticamente casuale sulla popolazione).

A ottobre il Molise si è – in ogni caso e come tante altre regioni finora ‘risparmiate’ dalla pandemia – scoperto più fragile e ha dovuto fare i conti con numeri mai visti neanche nella cosiddetta prima ondata (in particolare quello dei positivi).

Vediamoli allora i numeri del bilancio di ottobre, consci che ci attendono ancora diversi mesi difficili. Anche perchè la conta quotidiana può risentire di diverse variabili e non ha un grande valore statistico. Quel che accade in un mese è invece maggiormente indicativo della tendenza in atto.

Il 30 settembre gli attualmente positivi erano 140. Oggi quel numero è lievitato a 1067 (dunque +927). A far impressione è soprattutto però il dato dei ricoveri, ovvero di quelle persone che hanno sintomi clinici importanti, in molti casi gravi e spesso fatali se associati ad altre patologie (la cosiddetta comorbilità che forse fa più danni del virus preso singolarmente). Vero è che il confronto è impari: a fine settembre era da poco passata l’estate, un periodo notoriamente ‘di stasi’ per gli effetti del virus, tanto che molti – probabilmente troppi – hanno pensato che il Covid-19 fosse un lontano ricordo. Erano dunque – fatte queste doverose premesse – soltanto 4 i ricoveri, e nessuno di questi riguardava il reparto di Terapia Intensiva. Oggi invece al Cardarelli ci sono 23 posti letto occupati, di cui 18 in Malattie Infettive e 5 in Terapia Intensiva.

C’è poi il dato crudo dei decessi: erano fermi a 24 un mese fa, oggi sono saliti a 40 (+16). E in particolare nelle ultime 48 ore se ne sono registrati ben 8. Mai c’erano stati nella nostra regione tante vittime con Covid-19 in così poco tempo. La triste conta dei morti in realtà ha cominciato a salire nell’ultima settimana o poco più, con 13 decessi in 8 giorni. A voler calcolare il tasso di letalità apparente (il numero dei decessi legati all’epidemia – ovvero 40 – rispetto al numero dei casi positivi complessivamente testati – ovvero 1796) si scopre che questo è intorno al 2,2%. Un mese fa invece il rapporto era tra 24 morti e 656 casi (3,9%). Il tasso di letalità dunque era ben maggiore un mese fa, perchè il denominatore del rapporto (i casi positivi) era decisamente inferiore.

In questo mese autunnale i guariti dall’infezione sono aumentati di 197 unità (passando da 492 a 689). Quasi 200 persone affette da Sars-Cov-2 che hanno sconfitto l’infezione. Ed è questo l’unico dato confortante.

Infine, i tamponi effettuati dall’Azienda sanitaria del Molise, che sono passati dai 41.971 del 30 settembre ai 60.268 di oggi, 31 ottobre, pertanto quasi 18mila e 300 in più. La media è stata dunque di circa 590 test al giorno. Ed anche questo non era mai accaduto prima d’ora.