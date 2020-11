Lo sguardo nuovo di Gesù: la festa di tutti i santi

di don Mario Colavita

è una delle feste più solenni del calendario liturgico quella che vede invocare tutti i santi come amici e discepoli di Gesù Cristo.

La festa vuole mettere in risalto la bellezza dell’amicizia con Cristo. Essere amici di Cristo vuol dire farsi compagni, camminare con lui su quella strada di luce e bellezza che il vangelo ricorda nelle beatitudini.

Il nuovo modo di guardare di Cristo è la beatitudine, il dichiarare felici coloro che si fanno disponibile ad accogliere quelle parole di verità e di libertà di giustizia e di pace.

Lo sguardo di Cristo è diverso dal nostro, noi privilegiamo i grandi, gli arrivati, i potenti, i sani e forti, al contrario Gesù privilegia e guarda con favore i piccoli, i poveri, i miti e i desiderosi di pace e giustizia, tutti coloro che per il suo amore sono stati costretti a ingiurie e torture.

La festa dei tutti i santi ci invita a guardare diverso, la santità come il modo nuovo di vivere il vangelo e l’amicizia di Cristo.

Lo sguardo di Cristo riabilita condizioni ritenute indegne, umilianti, segnate da vergognosa debolezza, nella società del tempo.

Sia l’umano che il divino sono visti da Gesù con un occhio particolare, che sconvolge gli sguardi abituali tanto sull’uomo quanto su Dio. L’apostolo Paolo conferma: “Dio ha scelto ciò che è stolto per il mondo per confondere i sapienti; Dio ha scelto ciò che è debole per il mondo per confondere i forti; Dio ha scelto ciò che è ignobile e disprezzato per il mondo, ciò che è nulla, per ridurre al nulla le cose che sono” (1Cor 1,27-28).

Le beatitudini sono l’insegnamento alla santità e la santità non è roba del passato è la vita della Chiesa che noi crediamo essere: una, santa, cattolica ed apostolica.

La felicità/beatitudini insegnate da Gesù ci aiutano a dischiudere ciò che non volgiamo aprire in noi; le proposte di Gesù bussano alla porta della nostra vita compiendo il miracolo di accogliere e vivere il cammino evangelico.

Scriveva il fondatore della comunità di Taizè, Fr. Roger: “Perché una vita sia bella, non è indispensabile avere capacità straordinarie o grandi possibilità: l’umile dono della propria persona rende felici”.

Le beatitudini sintetizzano chi è Gesù, viverle apre le porte della santità.

Povertà per lo spirito, afflizione, mitezza, il desiderare giustizia, l’essere misericordiosi, puri di cuore, operatori di pace e rimetterci per la vita cristiana tutto questo ci fa santi, amici di Dio, discepoli del Signore, facendo bella la Chiesa.

Le beatitudini ci rivestono dell’abito bianco segno della figliolanza divina.

Questa processione di Santi ci aiuta a sperare nel Signore, amare e a credere.

Il canto gospel che più ha significato questa fiducia immagina i tempi tristi quando la luna e il sole si oscurano, la tromba del giudizio suona inesorabile per tutti nel ritornello esplode la fiducia e la speranza nei santi: Signore, come vorrei essere tra i santi che marciano verso di Te.