Alberico Del Torto, originario di Guglionesi, 32 anni, è cardiologo del Centro Cardiologico Monzino di Milano.

Mentre la stagione influenzale si avvicina, è importante farsi trovare pronti, specialmente quest’anno già tristemente segnato dalla pandemia Covid-19. L’epidemia di influenza potrebbe infatti contribuire significativamente a sovraccaricare il sistema sanitario.

Quanti italiani si ammalano ogni anno di influenza?

I dati dell’Istituto Superiore di Sanità mostrano come negli ultimi dieci anni l’influenza abbia colpito in media 6 milioni di italiani l’anno, causando circa 500 decessi l’anno direttamente attribuibili alla malattia, a cui vanno sommati tra le 4 e le 10mila morti “indirette”, causate da complicanze cardiovascolari o polmonari dell’influenza.

Ma a questi numeri quest’anno dobbiamo aggiungere quelli della pandemia Covid-19.

Esatto! Con il rapido incremento dei ricoveri ordinari e in terapia intensiva dei pazienti affetti da Covid-19, il sistema sanitario è di nuovo in affanno, e le previsioni per i prossimi mesi sono tutt’altro che rosee; risulta quindi facilmente comprensibile come l’arrivo di un’epidemia di influenza possa incrementare sostanzialmente la pressione sul sistema sanitario. Ma non finisce qui: anche il sistema di test e tracciamento, attualmente già visibilmente in difficoltà, potrebbe risentire di un’epidemia influenzale. Infatti i sintomi lamentati dai pazienti con influenza e Covid-19 non possono essere distinti senza l’effettuazione di un tampone, per cui un’epidemia di influenza incrementerebbe inevitabilmente il numero di tamponi richiesti. Inoltre, i metodi utilizzati per individuare il virus dell’influenza e quello del Covid-19 sui tamponi sono gli stessi; si andrebbe perciò incontro ad un maggiore consumo di reagenti con rischio di carenze.

È possibile prendere l’influenza e il Covid19 contemporaneamente? E quali sarebbero gli effetti?

Purtroppo una infezione contemporanea da virus influenzale e SARS-CoV2 è possibile. Non è ancora chiaro se una co-infezione determini una malattia più grave, ma ciò è probabile dal momento che entrambi i virus colpiscono gli stessi organi.

Da ciò l’invito alla popolazione a vaccinarsi contro l’influenza quest’anno più che in passato.

Sì. Quest’anno il vaccino antinfluenzale è fortemente raccomandato, in particolar modo nei soggetti fragili. Nella campagna italiana 2020-2021, la platea dei soggetti ai quali la vaccinazione antinfluenzale è offerta gratuitamente è estesa a comprendere tutti i soggetti di almeno 60 anni; la vaccinazione è raccomandata inoltre a tutti i bambini sani di età compresa tra 6 mesi e 6 anni, e molte amministrazioni regionali si stanno attrezzando per offrire gratuitamente il vaccino anche a questa fascia di età.

Ma quanto è diffusa la vaccinazione antinfluenzale? E il vaccino antinfluenzale è sicuro?

Negli ultimi anni solo il 16% circa degli italiani ha deciso di vaccinarsi contro l’influenza; la copertura vaccinale per l’influenza è stata bassa anche nelle fasce di età a rischio, in cui poco più della metà dei soggetti si è sottoposta alla vaccinazione. Le cause della diffidenza degli italiani nei confronti dei vaccini sono molteplici e complesse; mi preme in questa sede sottolineare solo come il vaccino antinfluenzale sia sicuro ed efficace. Per sfatare alcuni miti, ricordo che il vaccino antinfluenzale non può causare l’influenza, dal momento che non contiene particelle virali ma solo frammenti; il vaccino non contiene sostanze chimiche dannose o che possano causare malattie; e che anche se l’efficacia in termini di protezione da un’infezione influenzale non è del 100% (poiché dipende dai particolari ceppi virali che si diffondono ad ogni stagione e dalla risposta immunitaria di ciascun soggetto), è dimostrato che il vaccino antinfluenzale riduca la severità della malattia e il rischio di ricovero in ospedale anche nei soggetti non adeguatamente coperti.

Insomma, se fate parte delle categorie a rischio individuate dal Ministero, rivolgetevi al vostro medico di medicina generale per sottoporvi alla vaccinazione antinfluenzale gratuita, avendo in questa fase un po’ di pazienza mentre le dosi di vaccino vengono distribuite ai vari ambulatori.