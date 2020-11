Le scuole restano chiuse a Pietracatella, lezioni online in diverse classi. AGGIORNAMENTI

A Pietracatella le scuole primaria e secondaria di primo grado restano chiuse. Il primo cittadino ha stabilito la proroga della chiusura per via di alcune positività riscontrate sia tra gli alunni che tra i docenti dell’Istituto Omnicomprensivo Fortore.

Stesso provvedimento, ma solo per la scuola dell’infanzia, è stato adottato dal primo cittadino di Gambatesa che invece due giorni fa ha dato il via libera per la riapertura della secondaria di primo grado, chiusa per una decina di giorni. Per le classi in isolamento è stata predisposta la didattica a distanza.

A Campobasso, alcune classi di un paio di istituti studiano in ‘remoto’ a causa di casi di positività al coronavirus riscontrati nella secondaria di primo grado della ‘Colozza’ e della ‘Petrone’. Casi che si aggiungono a quelli già esistenti.

Foto tratta dal sito internet dell’Omnicomprensivo Fortore.