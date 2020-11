Le opportunità di lavoro dei corsi animal care per gli amanti degli animali

Per un vero amante degli animali non c’è niente di meglio che lavorare a contatto con loro e per loro. Un lavoro infatti dove si passano le ore a fare cose che piacciono, in compagnia degli amici a quattro zampe, è quanto di meglio si possa trovare. Se c’è la passione, poi, di solito si riesce a lavorare bene, sereni e di conseguenza ad avere successo in campo professionale.

È chiaro tuttavia che non basta amare gli animali per poter lavorare con essi, ma ci vogliono competenze specifiche in base al genere di professione si desidera fare. È per questo che è sempre consigliabile, prima di lanciarsi in tentativi professionali, seguire un corso formativo proprio relativo alla carriera che si vuole intraprendere.

Non tutti i corsi di formazione sono uguali, così sono anche molto diversi i lavori che consentono di prendersi cura degli animali. Vediamo di specifico quali sono le professioni che permettono di lavorare con cani, gatti ed altri animali più ricercati oggi.

Toelettatore di cani

Il toelettatore è la figura professionale che si occupa della toelettatura del miglior amico dell’uomo: per certi versi è, quindi, il “parrucchiere del cane”. Fra i suoi compiti principali, infatti, egli ha l’incarico di occuparsi della cura e del taglio del mantello dell’animale.

A differenza di quanto qualcuno potrebbe credere, però, la toelettatura non è solo un fatto estetico, anche se certo lo rende più piacevole, ma anche un fatto di salute. Trattare il pelo vuol dire infatti assicurare a Fido una buona igiene, capace di prevenire patologie legate alla pelle.

Questo professionista non si occupa solo del pelo, di fatto, ma anche di altre zone, anche sensibili del corpo. Tratta le orecchie, gli occhi, la dentatura, ma anche le unghie. In sostanza rimette a nuovo il cane prevenendo molti problemi.

Educatore e istruttore cinofilo

L’educatore e l’istruttore cinofilo sono due figure che spesso vengono confuse perché molte volte uno stesso professionista pratica entrambe le discipline. Le mansioni però sono differenti o meglio il fine del lavoro ha respiro diverso.

In entrambi i casi il professionista interagisce con il cane per insegnare lui delle cose. Nel caso dell’educatore l’obiettivo è educarlo a stare nella società, nella propria famiglia e a contatto con altri animali. Per l’istruttore cinofilo invece vi possono essere anche obiettivi molto diversi.

Un cane può essere preparato per fare gare sportive di agility o obbedience, ma anche per svolgere lui stesso un compito specifico: è il caso dei cani impiegati nella protezione civile, nel reparto antidroga delle forze dell’ordine, per la pet therapy, per i ciechi, è il caso dei cani da caccia o per la ricerca di tartufi.

Altre professioni per gli amanti degli animali

Toelettatore e addestratore sono solo alcune delle professioni che puoi imparare seguendo i corsi animal care, anche se di certo sono le più ricercate per via degli sbocchi professionali. Se si desidera lavorare con gli animali è anche possibile optare per lavorare come assistenti presso studi veterinari, presso canili o si può pensare di aprire un negozio di prodotti per pet o un innovativo wash dog self service.

Se tuttavia si ha davvero voglia di curare gli animali nel vero senso della parola la professione più ovvia è naturalmente quella del veterinario. Chiaramente trattandosi di un medico di fatto per lo svolgimento di questo tipo di lavoro sarà necessario conseguire la laurea quinquennale all’università. Le tempistiche non sono però brevi e ci vuole molto impegno, ecco perché di solito si intraprende questa strada solamente se si è molto giovani.