Lavoratori delle pulizie in sciopero: protestano anche i dipendenti della ditta che opera al Gemelli

Coinvolge anche i dipendenti della ditta che si occupa delle pulizie all’ospedale Gemelli (la ex Cattolica) di Campobasso lo sciopero in programma il 13 novembre e annunciato dai sindacati UILTuCS Molise, la Fisascat Abruzzo Molise e la Filcams Abruzzo Molise “a tutela dei diritti dei lavoratori e, questa volta anche a difesa di tutta la nostra comunità”.

Inizia a novembre la vicenda che coinvolge gli addetti dell’azienda che si occupa del servizio di pulizia e sanificazione presso il Gemelli Molise spa, servizio svolto in continuità da oltre un anno, ha apportato un taglio di ore di lavoro per tutti gli operai impiegati nell’appalto di circa il 20%, riferiscono i sindacati.

“Tutto ciò è avvenuto in assenza di un passaggio di appalto: la società affidataria del servizio non è cambiata e i lavoratori sono rimasti sempre assunti dalla stessa azienda. E non finisce qui: anche il servizio è rimasto lo stesso, dato che i lavoratori sono obbligati ad effettuare le pulizie sempre negli stessi spazi ed ambienti.

Le tre sigle sindacali, immediatamente, hanno evidenziato il gravissimo problema: non solo in un periodo così difficile per i lavoratori si incide sul reddito degli stessi ma, addirittura, si va a tagliare e ridurre nel settore delle pulizie all’interno di un ospedale, contrariamente a quelle che sono le indicazioni necessarie per la guerra a questo virus che ci sta togliendo libertà e serenità e che va combattuto con tutti gli strumenti a disposizione delle strutture, pubbliche e private.

Le Organizzazioni Sindacali, a dir poco incredule, hanno tentato di coinvolgere la società Gemelli Molise spa: molteplici sono state le comunicazioni indirizzate formalmente alla stessa con le quali è stata chiesta una spiegazione a questa situazione assurda ed incredibile, ma la società – come il suo solito recente atteggiamento – non risponde e lascia che i lavoratori, addetti ad un servizio tanto delicato, subiscano un taglio del reddito e che gli utenti abbiano a disposizione un servizio ridotto”.

Quindi il 13 novembre i lavoratori scenderanno in piazza per lo sciopero proclamato da UILTuCS Molise, la Fisascat Abruzzo Molise e la Filcams Abruzzo Molise. “Sciopereranno unitamente anche ai lavoratori addetti alle pulizie in Cattolica, che si asterranno dall’attività anche a tutela della propria posizione e di quella dell’intera collettività, potenzialmente lesa da questa situazione”, concludono i sindacati.