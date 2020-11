Laurea in Filosofia di Maira Pece

Il nuovo focolaio

L'aumento di casi positivi nelle scuole di Campobasso potrebbe essere collegato a un nuovo focolaio scoppiato in un centro di danza della città. Per la direttrice, positiva assieme alla sorella che con lei gestisce la Style Dance, regole e protocolli anti Covid sono stati rispettati. Ma in città c'è grande preoccupazione perché il virus si sta propagando in maniera incontrollata.