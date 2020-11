‘Latte da Oscar’, torna il concorso della Del Giudice per le scuole

Creatività in primo piano nel contest legato al latte tra i più amati nelle scuole in Molise, Abruzzo e Puglia. Nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, torna il concorso “Il Valore del latte”, giunto alla 29ma edizione, dopo il rinvio dello scorso anno, dedicato agli istituti primari e secondari di primo grado. L’evento è patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e ricerca, dall’Ufficio scolastico regionale di Molise e Abruzzo e dal Comune di Termoli.

Il tema dell’edizione 2020/2021 è “Latte da Oscar. Aggiungi latte e latticini sul set di un film, in un cartone animato, una serie Tv, un documentario. Ritocca il copione, la colonna sonora, le immagini. Gioca per vincere i premi e la simbolica statuetta….de Il Valore del latte”.

Fantasia a 360 gradi per gli alunni delle elementari e medie inferiori, chiamati a dare ampio spazio alla fantasia.

Il concorso, ideato e realizzato dall’azienda Del Giudice da ben 29 anni, punta a promuovere l’importanza del consumo di cibi nutrienti, di qualità tra gli alunni delle scuole e, soprattutto, il valore di un’alimentazione equilibrata, indispensabile per una crescita sana.

Cinque le categorie a cui è possibile prendere parte: tema o poesia, disegno, foto o video, elaborato digitale e canzoni.

Tanti i premi previsti per la nuova edizione sia per gli allievi che per i docenti. Il primo classificato nelle diverse sezioni, avrà una borsa di studio di 250 euro. Le scuole partecipanti dovranno inviare gli elaborati entro il prossimo 30 aprile presso lo stabilimento di Termoli di via G. Pastore 20, Zona industriale B, Termoli.

“E’ un momento non facile, l’emergenza sanitaria da Covid-19 è ancora in corso ma quest’anno non volevamo rinunciare ad un appuntamento importante per la nostra realtà produttiva: quello con i giovanissimi che per noi sono una linfa vitale – dichiara Eulalia Del Giudice -. Ogni anno con rinnovato entusiasmo torniamo nelle scuole invitando gli alunni a partecipare e loro, ogni anno, ci stupiscono con le loro capacità e creatività”.