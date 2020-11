Superbonus 110%

In via Provinciale montata l’impalcatura del primo cantiere molisano che usufruisce della agevolazione statale al 110% grazie alla cessione del credito, con la garanzia della banca Intesa San Paolo. I progettisti sono Plescia e Cocco di Ururi, la ditta è Ruscitto Costruzioni di Guglionesi. Cappotto termico, pannelli fotovoltaici e solari, cambio infissi e caldaia senza alcun costo per il proprietario. Siamo andati a vedere come funziona e a parlare con loro