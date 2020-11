MERCOLEDI’ 11 Ancora anticiclone potente sul Molise in questo mercoledì in cui avremo sole e cieli limpidi per buona parte della giornata. Al mattino la foschia sarà particolarmente insidiosa lungo i rilievi collinari del basso Molise, in più avremo una irregolare copertura nuvolosa su tutto il Molise centrale. Col trascorrere delle ore il quadro tornerà più stabile e così resterà fino alla notte. In flessione le temperature minime, stabili i valori massimi.

GIOVEDI’ 12 Perde potenza il vasto campo di alta pressione che ci accompagna ormai dalla scorsa settimana. Per oggi avremo un tempo più instabile con una nuvolosità più diffusa e soprattutto con la presenza di foschie anche dense sia nelle prime ore del giorno che dopo il tramonto. Col calo di pressione arriveranno anche correnti più umide ma non dovrebbe piovere sul Molise