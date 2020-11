Riparata in tempi davvero stretti e risistemata, anche grazie all’intervento degli operai inviati dal Comune di Termoli, davanti l’ospedale San Timoteo. La tenda della Misericordia, utilizzata come punto di pre-triage per i pazienti che si recano nel nosocomio adriatico di contrada Macchiuzzo, era stata mandata in riparazione per un guasto, non si sa se doloso oppure accidentale, che l’aveva sgonfiata e resa inutilizzabile.

Foto 2 di 2



Oggi i volontari della Confraternita il cui governatore è Romeo Faletra, aiutati dal personale inviato dal sindaco Roberti, hanno nuovamente allestito il pre-triage consentendo così ai sanitari di riprendere l’attività di screening prima dell’ingresso in ospedale dopo tre giorni di fermo dovuti alla rottura della struttura gonfiabile.