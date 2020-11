La saggezza e la stupidità

XXXII Domenica del Tempo Ordinario – Anno A

Cinque erano stolte e cinque sagge (Mt 25,1-13).

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: « Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.

A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».

Questa delle dieci vergini è la prima delle tre parabole con cui si chiudono gli insegnamenti di Gesù prima della sua passione. In questa troviamo un rimando esplicito al primo grande discorso di Gesù, quello della Montagna, che si apre con le beatitudini e si chiude con l’immagine di due uomini che costruiscono la loro casa: il primo, definito saggio, sulla roccia, l’altro, definito stolto, sulla sabbia. La differenza tra i due sta in questo: il primo rimanda a chi non solo ascolta le parole di Gesù ma le mette in pratica; il secondo invece a chi ascolta solo, senza agire di conseguenza. E’ ovvio che si riferisca non all’umanità intera ma a chi si dice seguace di Gesù, perché ascolta le sue parole.

Anche le dieci ragazze della parabola sono i credenti che aspettano l’incontro con lo sposo, ma non con lo stesso equipaggiamento. Alle stolte manca l’olio della concretezza, hanno le lampade del formalismo religioso, magari le hanno anche ben lucidate per renderle splendide, ma non servono a nulla, così come per molti che reputano importante l’identità religiosa ma non sapendo che farsene, visto che poi nel modo di pensare e di agire sono anni luce lontano dalla minima pratica del vangelo, che non consiste nell’ammazzare il tempo nelle chiese o in manifestazioni di fanatismo ideologico, ma piuttosto nel concreto servizio all’umanità sofferente.

E’ cristiano accogliere i migranti, descritti in modo meravigliosamente tragico nell’ultima canzone cantata da Guccini, non certamente esibire orpelli religiosi e recitare giaculatorie, così come è cristiano non esporsi e non esporre al contagio anziché fare assembramenti, o essere inopportunamente malati di presenzialismo nella vita degli altri, con pretese motivazioni spirituali. E’ questo che divide la saggezza dalla stupidità nell’ambito della fede: sapere a che cosa servono certi strumenti, come la Parola o l’Eucaristia, e farli funzionare a dovere.

Don Michele Tartaglia