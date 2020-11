In questo Tempo di #Avvento la diocesi di Termoli-Larino promuove la diffusione dell’iniziativa per la benedizione del pranzo domenicale a cura delle famiglie della @Comunità Pastorale Larino.

Ogni domenica, al termine della preghiera dell’Angelus, Papa Francesco saluta tutti noi con un’espressione ormai divenuta celebre: “Fratelli e sorelle, buona domenica e buon pranzo!”.

Prendendo spunto da questo saluto del Papa e con l’intenzione di valorizzare il Tempo di Avvento ormai alle porte, ad alcune famiglie della Comunità Pastorale di Larino è nata l’idea di condividere ogni settimana un momento di preghiera per la benedizione del pranzo domenicale.

In ognuna delle quattro domeniche che precedono il Natale viene proposto un brevissimo brano della Sacra Scrittura intonato con la liturgia del giorno e una semplice preghiera di benedizione della mensa, composta da Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli. Il tutto registrato in casa da una famiglia che ci invita a pregare insieme a lei.

Attraverso un video, facilmente condivisibile sui social media e accessibile direttamente dai nostri smartphone, possiamo così “entrare” nelle case di tanti all’ora del pranzo della domenica pregando insieme come “famiglia di famiglie”, e proprio in questo periodo in cui a causa dell’emergenza sanitaria è più difficile incontrarsi tra famiglie e amici per condividere la gioia della mensa.

Non ci resta quindi che connetterci e augurarci reciprocamente: “buona domenica e buon pranzo!”.