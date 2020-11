Isernia, inaugurato l’emporio della solidarietà per aiutare chi ha bisogno

Neural network

La New Space Economy, ovvero la nuova corsa allo spazio. Per più di un trentennio avevamo smesso di puntare il naso tra le stelle e cercare di arrivarci prima dell’altro, o almeno era questa l’apparenza. Ma ci sbagliavamo di grosso. Per quanto tra gli addetti al settore non risulti affar nuovo, l’impresa di colonizzazione dello spazio non si è mai arrestata...