Chiuso fino a data da destinarsi l’intero plesso della scuola dell’infanzia ‘Petrone’ di via Alfieri. La decisione è stata presa nella giornata di ieri, 11 novembre, e resterà tale fino a data da destinarsi. Il motivo è presto detto: la positività al coronavirus di una insegnante. Una notizia che ha subito suggerito di prendere decisioni drastiche.

Diversi bambini della scuola (oltre una sessantina) sono stati posti in isolamento e potranno seguire la didattica a distanza. Il provvedimento riguarda sia le tre sezioni di via Alfieri che quella di via Pirandello.

Sono in quarantena anche diverse classi dell’Istituto Comprensivo ‘D’Ovidio’ sempre del capoluogo. Alcuni studenti sono risultati positivi e per questo si è resa necessaria la chiusura di diverse classi, dall’infanzia alla primaria per arrivare alla secondaria di primo grado.

Stesso discorso per alcune classi dell’Istituto Comprensivo ‘Montini’ a causa della positività di studenti e insegnante: attivata la didattica a distanza per diversi studenti della primaria. Anche alla ‘Jovine’ sono state poste in isolamento un paio di classi della primaria per la positività di un docente.

Nella provincia di Campobasso si moltiplicano le ordinanze di chiusura delle scuole da parte dei sindaci. Il primo cittadino di Lucito ha chiuso sia la primaria che l’infanzia per motivi precauzionali, mentre il sindaco di Petrella Tifernina ha deciso di farlo per la scuola dell’infanzia e per la secondaria di primo grado.