LUNEDI’ 23 Risveglio fosco in Molise in questo lunedì dove la nebbia ridurrà la visibilità nella prima parte del mattino soprattutto in basso Molise. Nubi grigie, freddo e brevi schiarite, queste ultime solo nella provincia isernina, ci accompagneranno fino a metà giornata quando il sole tornerà a splendere ovunque grazie a una nuova incursione di alta pressione pronta a regalarci qualche giorno di tempo migliore. Oggi, però, regnerà ancora incertezza meteorologica: in serata e durante la notte nuove nuvole offuscheranno luna e stelle. Ma saranno nettamente in risalita le temperature dopo un weekend gelato.

MARTEDI’ 24 Il Molise risente ancora della perturbazione che ha portato neve in quota durante il fine settimana e che si è spostata al sud: per questo non beneficia pienamente dell’aumento della pressione atmosferica facendo i conti con una residua circolazione ciclonica che rende, anche per oggi, i nostri cieli grigi. Non è prevista pioggia ma la nuvolosità sarà diffusa e irregolare