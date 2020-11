Incidente sulla provinciale 53, una persona finisce in ospedale

Una persona è rimasta seriamente ferita in un incidente avvenuto questo pomeriggio 11 novembre sulla strada provinciale 53 all’altezza dello svincolo per Baranello.

Lo scontro fra due auto è avvenuto attorno alle 18,15 e è stato necessario l’intervento e un’ambulanza del 118 e dei vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso. I pompieri sono intervenuti per estrarre la persona con le ferite più serie perché incastrata all’interno dell’abitacolo. Meno serie le condizioni dell’altro conducente. In seguito il personale del 115 ha eseguito la verifica e la messa in sicurezza dell’area interessata dallo scontro.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza al Cardarelli di Campobasso ma le sue condizioni non appaiono gravi. Sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri delle stazioni di Bojano e Castropignano per i rilievi e per accertare le responsabilità dell’incidente.