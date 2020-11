In crisi di astinenza scende in strada, prende a calci le macchine e picchia un poliziotto: denunciato

Sulle spalle porta anche il peso dei maltrattamenti in famiglia. Per la droga è arrivato a distruggere casa, a picchiare la madre, ad estorcere denaro. Un giovane, purtroppo, come altri ostaggio della droga e che finora non è riuscito a liberarsi dalle catene della tossicodipendenza.

Nelle ultime ore, aveva reagito con violenza anche al Serd di Campobasso dove è in cura. Per motivi che sono al vaglio degli inquirenti con un pugno aveva distrutto il gabbiotto della sede di via Ugo Petrella, poi si era allontanato con la sua dose terapeutica per far fronte alle crisi di astinenza.

Ma arrivata la sera, ha dato di nuovo in escandescenze. Sceso in strada e probabilmente in preda a nuove crisi, ha iniziato a tirare calci a tutte le macchine di passaggio nei pressi di un incrocio in zona Vazzieri. Nessuno degli automobilisti si è fermato, proseguendo la loro corsa fino a quando il calcio è arrivato all’auto di un poliziotto in servizio a Prato. Che si è fermato, è sceso dall’auto e ha provato a chiedere al giovane cosa stesse accadendo. La risposta da parte del giovane è stata un’aggressione ai danni dell’agente che rispetto a quella furia ha chiesto l’intervento del 113.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia che ha quindi immobilizzato il giovane in evidente stato di agitazione e ha chiesto l’intervento del 118 per il collega.

L’agente ha riportato 10 giorni di prognosi. Il giovane, portato in questura e sottoposto a tutte le formalità di rito, è stato denunciato a piede libero.