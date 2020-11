Paese, paese delle mie brame: di chi saranno le luminarie più belle del ‘reame’ (molisano)? Anche così si cerca di combattere la pandemia che porta con sé non certo doni ma quintali di incertezze. E allora, l’idea: perché non lanciare un concorso che coinvolga diversi comuni della regione chiamati ad abbellire balconi e strade nel periodo natalizio?

Al progetto ‘Illuminaevince’ hanno risposto presente dieci Comuni, sia della provincia di Campobasso che di Isernia: Sesto Campano, Conca Casale, Sant’Angelo del Pesco, Roccamandolfi, San Polo, Petrella, Cercepiccola, Campodipietra, San Giovanni in Galdo e Toro. Si è pensato anche ai premi, speciali e significativi: in palio buoni da spendere all’interno della propria comunità come esempio di economia circolare e di sostegno alle martoriate attività locali in questo annus horribilis.

Da mesi va di moda un motto che, si spera, possa presto cambiare. Ma per ora è giusto così: ‘Insieme ma distanti’. In effetti, pur dandosi da fare per cercare di far vincere il proprio paese, le persone possono restare nelle proprie case e sentirsi uniti gli uni con gli altri per la realizzazione delle luci natalizie più accattivanti. Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 6 dicembre mentre gli addobbi saranno in gara dall’8 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

Insomma, luminarie come simbolo di rinascita ma anche di speranza e fiducia nel futuro e nel nuovo anno. E’ stato questo lo spirito con cui dieci Comuni molisani saranno protagonisti di un esperimento a carattere regionale per unire l’uso della creatività e l’accensione comunitaria delle luci natalizie. Illuminaevinci è una sorta di un progetto/concorso di ‘luminarie sociali’ che intende valorizzare i borghi grazie alla partecipazione dei cittadini/concorrenti che dovranno addobbare l’esterno delle case o tratti di strada del proprio paese.

Sarà un modo per andare incontro, per quanto possibile, alla crisi economica e di socialità che ci accompagna da quasi un anno. A valutare i lavori penserà una giuria competente, diversa per ogni Comune. I criteri di valutazione? Creatività, progettualità, impatto scenografico. E ancora, le foto realizzate da fotografi o semplici appassionati di foto, scelti dai Comuni che partecipano all’iniziativa, saranno votati dalla comunità social, sulla pagina facebook di @illuminaevinci e la più cliccata per ogni Comune vincerà un premio in buoni spesa. Buone luminarie a tutti.