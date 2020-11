Campobasso

Da quello della scuola di danza al cluster del supermercato: a Campobasso sono diversi i focolai in circolazione collegati all'impennata di potenziali nuovi contagi nelle scuole dove sono già numerose le classi in isolamento domiciliare in attesa di tampone. Probabilmente per carenza di personale e carico di lavoro eccessivo i casi positivi non vengono più collegati nei bollettini che quotidianamente l'Asrem invia. Il sindaco Gravina: "Voglio mandare due persone che gratuitamente possano supportare il Dipartimento di prevenzione in questo lavoro di tracciamento, spero accettino il nostro aiuto".