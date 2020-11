Il virus provoca altre 3 vittime: la più giovane ha 50 anni, poi 2 anziani. Il bilancio dei decessi sale a 60

Termoli

Oltre 250 tamponi al giorno, migliaia di telefonate da gestire per ricostruire i contatti, ritmi disumani dal lunedì al sabato ormai da mesi. Viaggio nell’ufficio del dottor Pierpaolo Oriente per scoprire come funzionano le richieste di tamponi e la burocrazia epidemiologica. Una “catena di montaggio” azionata dall’abnegazione e dalla disponibilità di una manciata di medici e infermieri che non perdono mai la pazienza (e nemmeno il sorriso)