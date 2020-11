L’intervista di Primonumero.it a Francesco Mancini, figlio di una vittima del Covid e della condizione insostenibile in cui versa il Cardarelli di Campobasso, ha scosso le coscienze, innescato un dibattito acceso, spinto da più parti a riflettere sull’emergenza nella quale si trova oggi il Molise. Una emergenza che in parte deriva dalla mancanza di medici. In Infettive a Campobasso sono soltanto 5 dottori. Nella prima fase della pandemia i medici in servizio erano 7. Fra loro c’era una specializzanda di Campobasso alla quale la Asrem non ha proposto alcun innovo di contratto, e che ha preso servizio all’ospedale di Chieti nell’ambito dei contratti a tempo determinato per la gestione della emergenza sanitaria da Covid19.

L’onorevole Antonio Federico oggi ha presentato una interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza evidenziando “l’aumento dei decessi all’interno dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e le segnalazioni di cittadini e operatori”.

“Il decesso all’ospedale di Campobasso di un 73enne di Riccia – scrive Federico – e le parole composte ma durissime del figlio che ha rilanciato l’allarme dei medici del Reparto di Malattie infettive, hanno confermato la carenza di personale al Cardarelli e in tutti gli ospedali molisani, una carenza ormai cronica nella nostra regione ma che davanti alla pandemia diventa ancor più drammatica”.

Anche Patrizia Manzo, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, torna sulla questione con un intervento in cui chiede la verità alla politica molisana.

“Il racconto terribile di un figlio che ha perso il padre in poche ore, che non ha potuto fare nulla per alleviarne le sofferenze, lenirne la solitudine, è un atto di accusa durissimo. Fotografa, con lucidità e dolore, una sanità che non è in sofferenza. È oltre il limite perché non può prendersi cura dei pazienti, Covid e no-Covid, e paga oggi il prezzo altissimo di scelte coraggiose mai fatte”.

Il problema, sintetizza Manzo, è “il braccio di ferro continuo tra opposizioni e maggioranza, una politica che ha attualizzato il proprio odierno flusso di cassa tralasciando quello delle generazioni future e una sanità basata da decenni esclusivamente sui numeri del consenso elettorale, nemico della qualità”.

“Siamo in guerra, è chiaro a tutti, e noi facciamo la nostra parte. Ma proprio per questo i cittadini non possono essere tenuti all’oscuro di ciò che accade nei palazzi del potere. Ognuno di noi pretende di conoscere la verità nel rispetto del diritto alla salute e a quelle cure che pongano al centro la dignità umana” e in questa ottica pone una serie di domande ai vertici dell’Azienda sanitaria e soprattutto al Governatore del Molise.

“A chiacchiere in Molise abbiamo 30 posti letto di terapia intensiva, secondo Agenas sono 34. Nel documento di marzo di ASReM leggiamo che nella terza fase i posti letto di rianimazione dovrebbero essere 13 più 6 del blocco operatorio. Nella quarta fase Termoli, Isernia e le strutture private saranno coinvolte per attivare ulteriori posti letto nonostante ASReM abbia individuato nel Cardarelli la struttura sanitaria per la presa in carico e gestione dei casi sospetti e accertati di pazienti affetti da infezione da Covid.

Così – quando il tempo era dalla parte dei cittadini ed evitando di inseguire il Covid così come invece si sta facendo con la creazione, in emergenza, di posti letto, spostando pazienti e reparti – nonostante i teatrini del Consiglio regionale, non si è dato seguito alle indicazioni dei Sindaci e del Commissario ad acta che proponevano l’idea più logica: utilizzare il Vietri di Larino, già dotato di spazi idonei sui quali si sarebbe potuto lavorare durante l’estate dotandolo di organico per arrivare preparati alla seconda ondata. Invece si è preferito cedere il passo alla rete degli ospedali Covid che prevede interventi per la realizzazione di spazi dedicati su tutta la nostra rete ospedaliera.

Chi è responsabile di questa triste storia oscura? La politica passata, capace di creare debito senza la garanzia dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) o la politica di oggi che, nonostante la riorganizzazione, ci ha lasciato senza una rete territoriale e senza una rete di emergenza urgenza rispondente agli standard di qualità? Quella politica autoreferenziale che continua a dirci che “va tutto bene” o a dispensare ricette o denunce senza farsi carico della politica delle azioni?

Nonostante il Piano per la riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza Covid-19 a firma della struttura commissariale, della Regione Molise e dell’ASReM (DCA n.48 del 2020), quello per la riorganizzazione – ma potremmo dire organizzazione – della rete territoriale per l’assistenza così da evitare i ricoveri e allentare la pressione sui nostri medici eroi (DCA n.65 del 2020), nonostante il piano di ASReM che scandisce le quattro fasi dell’emergenza (DDG n.55 del 2020), ora siamo costretti a sentir parlare di ospedali da campo per fronteggiare tempi peggiori. Senza personale, senza dignità nelle cure che i cittadini d’Italia, maggiormente quelli vessati da tasse utilizzate per ripagare i debiti sanitari, pagano.

Il presidente Toma dovrebbe fare chiarezza rispondendo ad alcune semplici domande: quanti sono i posti letto occupati in terapia intensiva sul totale dei disponibili, di cui quanti ampliabili e dove? Quanti sono i posti letto occupati in malattia infettive sul totale disponibile, di cui quanti ampliabili e quali i reparti convertiti per lo scopo? Quanti sono i medici assunti durante la pandemia? Quali i tempi per l’affidamento dei servizi per la medicina territoriale, di cui alla procedura approvata con provvedimento del direttore generale ASReM n.1304 del 23 novembre 2017? Quali i motivi che hanno spinto a puntare sull’area ex hospice del Cardarelli, sulla struttura di Termoli e Isernia anziché su quella di Larino?

Domande che meritano risposte. È il tempo della verità, siamo stanchi dei giochetti sulla nostra pelle”.