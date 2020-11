Il Covid fa un’altra vittima: muore in Rianimazione un 79enne di Larino

Campobasso

Il gruppo Pd in regione, prima firmataria Micaela Fanelli, richiama Toma alla necessità di dare risposte chiare e spiegare come mai in Molise ci siano così tanti decessi e cosa si sta facendo per l’allestimento del centro hub al Cardarelli, del quale non si conosce nemmeno ditta affidataria e consegna dei lavori.