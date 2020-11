Il calcio molisano piange la scomparsa di mister Maurizio Anzivino. A soli 53 anni l’allenatore della Cliternina e in passato della Polisportiva Kalena è morto nelle scorse ore al termine di una dura battaglia contro una malattia che non gli ha dato scampo.

Maurizio Anzivino era di Campomarino, dove oggi molti lo ricordano come una brava persona, schietta e disponibile. In passato aveva lavorato come guardia giurata, ma il calcio è sempre stata la sua grande passione. Fratello di Donato Anzivino, ex giocatore dell’Ascoli in serie A e Campobasso in B, prima di diventare tecnico del Termoli Calcio, Maurizio ha avuto una carriera importante nel calcio molisano.

Negli anni è stato l’allenatore di tante squadre del Basso Molise e dintorni, dal Campomarino al San Giacomo fino alla Polisportiva Kalena, per poi tornare la scorsa estate alla Cliternina. È proprio sulla panchina della formazione di Casacalenda che Anzivino si era seduto negli ultimi anni, entrando nel cuore del paese e dei giocatori (qui in foto al centro, con la squadra).

“Ci hai insegnato a lottare, ci hai insegnato ad andare sempre oltre l’ostacolo, ci hai insegnato a ruggire, ma ci hai insegnato soprattutto la lealtà e il rispetto. Le due coppe disciplina, conquistate lo scorso anno, ne sono la prova. Siamo sicuri che un giorno torneremo a ruggire e a divertirci tutti insieme.

Grazie di tutto, grande mister ed immenso Uomo” così oggi lo ricorda un post Facebook della Polisportiva Kalena.

“Raggiunga il cuore dei ragazzi della Polisportiva Kalena l’abbraccio di tutta la comunità per la prematura scomparsa del loro stimato Mister” così la sindaca Sabrina Lallitto. “Forza ragazzi, avanti con coraggio, guidati dai suoi insegnamenti”.

I funerali di Maurizio Anzivino si terranno domani pomeriggio 3 novembre alle 15,30 al Santuario di Madonna Grande.