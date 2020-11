Il brigadiere capo Michele Ricci va in pensione, gli auguri del Nucleo Radiomobile di Campobasso

Più di 40 anni vissuti nell’Arma. Vissuti e non trascorsi perché hai dato valore al tuo operato in uniforme, sentendo la responsabilità di fare le cose per bene, mettendoci passione, dedizione, rispetto per i colleghi e la gente comune.

Dopo oltre 40 anni indossando l’uniforme dell’Arma dei Carabinieri, il brigadiere capo Michele Ricci si appresta a tagliare il traguardo della pensione.

E con lo stesso cuore in cui negli anni hai trasmesso il rispetto verso le persone – chiunque siano – e per le regole, oggi i colleghi del Nucleo Radiomobile e tutti i carabinieri del comando provinciale di Campobasso ti formulano gli auguri per l’inizio di un nuovo percorso della tua vita che certamente ti porterà verso altri traguardi.

Il sentimento di gratitudine è una delle espressioni più evidenti del rispetto che hai elargito negli anni, e noi ti siamo grati per essere stato un nostro collega, brigadiere Michele Ricci.

Auguri per la tua pensione.