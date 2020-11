Iacp, sportello polifunzionale riaperto per due settimane a Termoli

Martedì primo dicembre sarà riaperto in via straordinaria, per due settimane, lo sportello polifunzionale dell’Istituto autonomo Case Popolari (IACP) di Termoli solo ed esclusivamente per ricevere le autocertificazioni reddituali relative all’anno fiscale 2019.

Lo sportello – che si trova in via Madonna delle Grazie n. 54 – sarà aperto il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 17, il mercoledì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 17.

“Pertanto gli inquilini che ancora non abbiano provveduto potranno effettuare la consegna delle autocertificazioni complete di firme e copia del documento del dichiarante. Si ricorda che bisogna autocertificare ogni reddito, anche quelli fiscalmente esenti”.