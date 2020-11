L’ultimo dpcm ha cambiato le ‘regole’ della movida: si anticipa il drink al pomeriggio alla luce del coprifuoco che da ieri (6 novembre) è imposto dalle ore 22. Nessuno può circolare in strada se non per motivi di lavoro, salute o necessità comprovati dall’apposita autocertificazione. E le temperature miti di questo pomeriggio (7 novembre) registrate anche a Campobasso hanno invogliato tanti ragazzi a recarsi nei locali della città, che alle 18 hanno chiuso come impone la legge, dove si sono formati gli assembramenti vietati dalle norme introdotte per evitare il contagio e la diffusione del nuovo coronavirus.

In alcuni casi è stato necessario l’intervento dei carabinieri, che hanno elevato delle sanzioni. In via Garibaldi, al centro della città capoluogo, sono stati gli stessi residenti ad allertare i militari a cui hanno segnalato la folla di giovani accalcati nello spazio antistante uno dei bar della strada. “Più volte abbiamo chiamato le forze dell’ordine nelle scorse settimane per segnalare il chiasso e la baldoria di cui i giovani sono protagonisti”, racconta una residente a Primonumero. Non è la prima che i residenti di via Garibaldi segnalano alle forze dell’ordine “il chiasso fino a tarda notte e soprattutto l’assembramento e il degrado della zona”.