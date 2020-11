Non c’è che dire, ammirarli in stormo – con il loro candido piumaggio bianco – è una gioia per gli occhi. Le foto che vi mostriamo, scattate da Emilio Beltotto che ringraziamo per averci regalato queste graditissime immagini, si riferiscono alla Zona Industriale di Termoli, dove già qualche giorno fa gli ‘affascinanti trampolieri’ – così vengono chiamati gli aironi – avevano fatto bella mostra di sè.

Si tratta di aironi guardabuoi, uccelli di taglia media appartenenti alla specie degli Ardeidi. In questo periodo non è raro avvistarli, trattandosi di uccelli migratori che amano le zone umide. In Italia questa specie si concentra soprattutto al Nord, mentre appare più sporadico, sebbene in aumento, nelle regioni centro-meridionali.

Stamane vorremmo concedere a voi lettori una tregua dalle notizie terribili che affastellano questo triste periodo. E allora consoliamoci con la natura e godiamoci lo spettacolo di questa e di altre specie faunistiche.