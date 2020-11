Oggi in Molise si sono registrati 77 nuovi positivi su 784 tamponi, laddove ieri erano emersi 107 nuovi positivi con 964 test effettuati.

ALTRI 3 DECESSI, SALGONO A 45 LE VITTIME

Oggi sono ben 3 le vittime, tutte ricoverate in Malattie Infettive al Cardarelli. Si tratta di un uomo di 89 anni proveniente dalla casa di riposo di Vinchiaturo, di una donna di 84 anni di Monteroduni e di una donna, sempre 84enne, con residenza a Serracapriola (ricoverata solo ieri).

I POSITIVI COMUNE PER COMUNE – CLICCA IL PDF 5 novembre – positivi comune per comune

I NUOVI POSITIVI

I centri che oggi registrano più positivi sono Termoli (15), Campobasso (14), poi Montaquila e Colletorto (11). Segue poi Isernia con altri 6 casi, Bojano con 4. 2 casi poi ciascuno nei comuni di Petacciato e Busso e infine 1 caso rispettivamente a Baranello, Cantalupo nel Sannio, Castropignano, Guglionesi, Larino, Portocannone, Roccamandolfi, Roccavivara, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, Venafro. Infine un positivo di fuori regione, residente a San Giorgio a Cremano.

RICOVERI, DIMESSI E GUARITI

La giornata di oggi fa segnare anche un sensibile aumento alla voce ricoveri con 6 nuovi pazienti nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli. Si tratta di due persone di Isernia e una di Castropignano, Campomarino, Mafalda e San Giorgio a Cremano (provincia di Napoli). In giornata un paziente di Campobasso era stato trasferito da Malattie infettive alla Terapia Intensiva, dove ora sono 8 i posti letto occupati.

Sono invece tre i dimessi: una persona di Pagani (provincia di Salerno), una di Riccia e una di Isernia.

Un solo guarito oggi, ed è di Isernia.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 5 NOVEMBRE

– 1426 i casi attualmente positivi (711 nella provincia di Campobasso, 709 in quella di Isernia e 6 di altre regioni)

– 2199 sono i tamponi positivi (1303 nella provincia di Campobasso, 867 in quella di Isernia e 29 di altre regioni)

– 63905 i tamponi eseguiti di cui 57335 negativi. 4390 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 34 ricoverati: 27 in Malattie Infettive (12 della provincia di Campobasso, 12 di quella di Isernia e 3 di fuori regione) e 8 in Terapia Intensiva (4 della provincia di Campobasso, 4 della provincia di Isernia)

– Sono 1392 i pazienti in isolamento domiciliare (1368) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (21) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (3)

– 728 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (568 della provincia di Campobasso, 140 di quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 45 i pazienti deceduti con Coronavirus (24 della provincia di Campobasso, 18 di quella di Isernia e 3 di altra regione)

– 945 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (375 Bojano, 254 Larino e 316 Venafro)

– 1487 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

DATI NAZIONALI

Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute ha evidenziato oggi 5 novembre 34.505 nuovi casi nuovi di contagio da coronavirus a fronte di 219.884 tamponi processati. I morti oggi sono stati 445. I pazienti in terapia intensiva sono ora 2.391, aumentando di 99 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività dei positivi rispetto ai tamponi è del 15,69% (in aumento di 1,3% dalla giornata precedente).

Ieri i nuovi contagi erano stati 30.550 su 211.831 tamponi e 352 i morti.