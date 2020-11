Giornata dell’unità nazionale, il sindaco Gravina: “Superiamo divisioni e diatribe interne”

Si è celebrata oggi – 4 novembre – l’unità nazionale e giornata delle Forze Armate.

La cerimonia che si è tenuta al Monumento dei Caduti di Campobasso ha visto fra gli altri anche l’intervento del sindaco Roberto Gravina. “Sentirsi uniti come nazione è quello che ci serve per superare i momenti difficili della storia – ha detto il primo cittadino – . Quello che stiamo vivendo è forse il periodo più complicato, socialmente ed economicamente, che il nostro paese, dal dopoguerra, si sia ritrovato a dover affrontare. I sacrifici e le rinunce che hanno riguardato ognuno di noi dall’inizio di questo 2020, non potranno però sfibrare il senso di profonda appartenenza al nostro Stato per il quale, nel corso dei tempi, tanti uomini e donne rappresentanti delle Forze Armate, hanno dato la propria vita”.

E ha ricordato l’essenza di ciò che vuol dire essere italiani, “perché questa giornata ci chiede il superamento di ogni divisione e diatriba interna, non per omologarci ad un pensiero unico, ma per ribaltare insieme una situazione di assoluta emergenza epidemiologica che rischia di procurare altre profonde divisioni e lacerazioni nel nostro tessuto sociale ed economico”.

“Ferite sulle quale non va sparso sale – ha continuato – ma che, invece, con un’obiettiva assunzione di responsabilità, dobbiamo curare con attenzione e sensibilità, noi istituzioni in primo luogo, chiedendo il sostegno e la collaborazione di ogni parte politica e sociale. Ad accompagnare il nostro paese in questo difficile percorso, abbiamo la certezza che vi saranno sempre gli uomini e le donne delle nostre Forze Armate che con il loro operato, professionale e sempre più specializzato, hanno mostrato di saper agire avendo ben in mente, prima di ogni altra cosa, il valore dell’unione delle diverse componenti che costituiscono la nostra Repubblica.”