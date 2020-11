Questa mattina, 6 novembre, sono partiti i lavori per l’installazione della statua dedicata a Fred Bongusto. Un’opera realizzata dall’artista Alessandro Caetani, lo stesso della statua dedicata a San Giorgio. Fred è stato rappresentato all’apice del suo successo: chitarra imbracciata, capello fluente, sguardo fiero.

La statua è stata posizionata in via Chiarizia, quasi a cavallo di uno scalino: è come se cantasse per tutta la città, che osserva orgoglioso dall’alto. A due passi da via Marconi, dove è nato, a pochi metri dalla chiesa di San Leonardo. Insomma, nel cuore del Centro storico di Campobasso. L’opera sarà inaugurata domenica 8 novembre, in occasione dell’anniversario della morte: un anno fa Fred veniva a mancare all’affetto dei suoi cari e delle migliaia di molisani e italiani che l’hanno amato.

Come detto, il lavoro è stato realizzato dall’artista molisano Alessandro Caetani: “Devo ringraziare innanzitutto l’amministrazione comunale che ha avuto questa splendida idea di donare a Campobasso un ricordo indelebile di Fred Bongusto” dice emozionato. “Sono onorato di poter rappresentare questo personaggio, anche io sono molisano quindi è ancora maggiore il mio orgoglio. C’è stato un trattamento economico anche esiguo, l’ho fatto per la mia terra. anche se non vivo qua vengo spesso, almeno tre volte all’anno, vivo in provincia di Pisa”.

Ed ecco come ha pensato il suo Fred: “Il ritratto che ho fatto è relativo al periodo di ‘Una rotonda sul mare’, mi sono documentato su quegli anni. Ho cercato di farlo il più somigliante possibile, con la chitarra, come se si fosse fermato qui a cantare sullo scalino per tutta la città. Ed è a pochi passi dalla sua abitazione”.