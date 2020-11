Una variazione al bilancio per aumentare i fondi da destinare alla sanità: è stato uno degli argomenti principali discussi durante la riunione del Consiglio regionale che si è riunito ieri, 10 novembre, a palazzo D’Aimmo. Ad illustrare in Aula i dettagli del documento contabile che prevede anche delle modifiche ad alcune leggi regionali, fra cui la restituzione del primo mutuo contratto per il debito della sanità, il consigliere regionale, nonchè presidente della Prima commissione, Andrea Di Lucente. “Si è reso necessario apportare modifiche alla legge regionale “Modalità di copertura del disavanzo sanitario cumulato fino al 31 dicembre 2006” in modo tale da recepire e chiarire in legge regionale le indicazioni del Tavolo Tecnico per gli adempimenti Piano di rientro debiti sanitari in ordine al valore dei 2 milioni di euro delle entrate regionali”, ha specificato il relatore riferendosi all’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.

“La recrudescenza della pandemia – è stato specificato nella relazione illustrativa della legge di variazione di bilancio – e la decisione del Governo di contingentare alcune attività commerciali ha comportato a cascata forti problemi all’economia. L’Esecutivo regionale ha quindi varato una serie di interventi, coordinati con quelli in arrivo da Roma, per i quali è necessitato l’adeguamento normativo. E’ per questo motivo che nel testo della legge è stato inserito un articolo attraverso il quale viene agevolato l’utilizzo del Fondo Rotativo per le imprese di Cassa Depositi e Prestiti”.

Sempre Di Lucente ha illustrato la sintesi delle risultanze dell’indagine sullo stato dell’arte delle liquidazioni delle Comunità montane e proposto al Consiglio un

percorso da seguire per l’ultimazione della procedura.

Il Pd ha votato ‘no’ alla variazione al bilancio considerata “illegittima” e che “sugella una gestione fallimentare”. A chiarire la posizione dei dem è il capogruppo Micaela Fanelli: “Ho detto ‘no’ alla legge che elimina norme di cui è stata rilevata l’incostituzionalità, ma si tratta di una serie di precetti secondari e non della norma principale, ovvero quella relativa all’interpretazione autentica della surroga, per la quale il presidente Toma aveva assunto l’impegno di modificarla al fine di superare gli evidenti profili di incostituzionalità. Impegno però disatteso”.

Non solo: “Il mio voto negativo – ha spiegato ancora Fanelli – riguarda anche gli aspetti finanziari, oltre che ordinamentali. Per l’appostamento dei 4 milioni di euro che deriva dalla riprogrammazione dei fondi europei, previsti per le quali troppe volte il ruolo del Consiglio viene calpestato, così come viene messo continuamente all’angolo il confronto con il partenariato e la condivisione di intenti che, invece, dovrebbe essere tra le priorità per traghettare questa regione fuori dalle secche”.

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale stigmatizza anche i ritardi del governo regionale sul rimborso per i farmaci di fascia C o anche le spese per la trasferta dei malati fuori sede: “Gli appostamenti dovevano essere maggiori e dovevano essere previsti in tempi utili e non come sempre in modo del tutto tardivo e solo in occasione della variazione di bilancio”.

Infine, “questa variazione non va assolutamente a risolvere la questione dei cosiddetti ‘finti’ appostamenti, come ad esempio quelli relativi alla ‘non autosufficienza’ dove ad oggi, la quota di compartecipazione è nettamente inferiore rispetto agli impegni assunti dal presidente Toma”. E poi sono considerati “poco chiari i confini della norma sul debito sanitario e quelli per il cofinanziamento dello strumento nazionale in favore delle imprese. Né ci convince ovviamente la spesa dei 4 milioni rinvenuti dalla riprogrammazione perché vanno a una sanità che oggi è gestita male”.

Micaela Fanelli ha espresso la propria contrarietà anche alla proposta di Legge per l’Istituzione della Consulta della Famiglia approvata dalla maggioranza: “E’ un testo arcaico che non sa nemmeno cosa siano i diritti e le ‘nuove’ famiglie”.

Infine, l’assise ha fissato la data del rinnovo dell’Ufficio di presidenza, il cosiddetto ‘giro di boa’ di metà legislatura: il 20 novembre. Il Consiglio regionale in questa occasione si svolgerà in presenza come deciso dal presidente Salvatore Micone sentiti i vari capigruppo. L’Assemblea legislativa regionale sarà chiamata ad eleggere il Presidente del Consiglio regionale, due Vice Presidenti e due Segretari componenti l’Ufficio di Presidenza, oltre che la nuova strutturazione delle Commissioni permanenti.

Infine, sempre il vertice del Consiglio regionale ha annunciato di voler convocare, una volta sentita la disponibilità di tutti i soggetti interessati, a breve il Tavolo permanente sul Coronavirus a cui invitare oltre che il Presidente della Regione, il Direttore dell’Asren e il Direttore del Servizio di Protezione civile regionale, anche il Commissario ad acta per il rientro dal Deficit Sanitario. Durante il summit sarà possibile “fare il punto della situazione con tutti i responsabili istituzionali competenti sulla situazione dei contagi in Molise e sulla gestione delle varie fasi dell’emergenza”.