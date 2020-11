La fabbrica in cui si è acceso un nuovo focolaio è la ex jeanseria di Cercemaggiore che da qualche tempo si era riconvertita alla produzione di mascherine.

E’ lì che è stato individuato un cluster di dimensioni importanti: una quindicina di operai avrebbero contratto il coronavirus scoprendolo dopo essersi sottoposti al test antigenico (o rapido). In paese – secondo la ricostruzione del sindaco Gino Mascia – ci sono già, complessivamente, una cinquantina di positivi, forse anche di più. Il primo cittadino ha numeri ben diversi dall’Asrem che a Cercemaggiore, questa mattina, conta appena 7 casi.

I numeri ufficiali, quindi, non sono quelli del lungo elenco del primo cittadino che a Primonumero spiega: “Sono il sindaco della mia comunità e vengo a conoscenza, non sempre dai diretti interessati, dei nuovi positivi in paese. Ieri sera, 12 novembre, sono stato contattato dalla titolare della ex jeanseria che mi ha informato non solo della chiusura – avvenuta un paio di giorni fa – ma anche della decisione di sospendere momentaneamente e in via precauzionale l’attività lavorativa anche per i dipendenti negativi al test rapido. Sarebbe opportuno che tutti i soggetti che privatamente hanno saputo della loro positività contattino immediatamente il medico di famiglia. I rischi per la popolazione di Cercemaggiore sono enormi”.

Mascia non sa quanti di quei 50 positivi all’antigenico abbiano già chiamato il medico di base che a sua volta segnalerà la situazione al Dipartimento di prevenzione dell’Asrem. Ma il focolaio ormai è stato individuato e serve rapidità nel circoscriverlo e spegnerlo visto che sta già dilagando in paese: molti degli operai di quella fabbrica, infatti, vivono nell’area del Fortore molisano.

“Capisco l’enorme mole di lavoro dell’Asrem ma bisogna fare presto e sottoporre a tampone molecolare (quello più sicuro) i soggetti già positivi al test rapido” questo appello di Gino Mascia.