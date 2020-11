“Fiocco Rosa in casa Miniello- Petriella è nata la piccola Arianna”

Pochi minuti fa hai aperto per la prima volta i tuoi occhi al mondo . Una meravigliosa principessa si è unita alla nostra grande famiglia . Sei il dono più grande che potessimo ricevere in questo periodo burrascoso . Ti abbiamo attesa con grande gioia e tu , piccolo raggio di sole, hai portato nei nostri cuori stupore, speranza e un amore incondizionato . Congratulazioni a papà Pardo , la coraggiosissima mamma Chiara e al tuo fratellino Niccolò che non vede l’ora di conoscere la sua sorellina . Benvenuta in famiglia piccola Arianna . I più sinceri auguri da nonno Giuseppe,nonna Adele , zio Carlo, zia Velia , zio Marco ,zia Chiara e la cuginetta Gaia .