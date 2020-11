Fiere vietate dal DPCM, ma quella del 1° sabato è un mercato. Rebus sulle nuove disposizioni

In queste ore, con la “mannaia” delle nuove restrizioni alla porta, sono molti i termolesi che si chiedono e ci chiedono se la consueta Fiera del sabato tra piazza del Papa e via Stati Uniti si svolgerà sabato 7 novembre. A leggere il decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 18 ottobre la Fiera sarebbe vietata, come si legge al punto 4 delle disposizioni, nelle quali si parla espressamente di “manifestazioni fieristiche vietate”. Ma il condizionale è d’obbligo perchè, come hanno precisato gli amministratori comunali interpellati, la Fiera di Termoli si chiama così per consuetudine ma in realtà rientra tra le “aree mercatali”, che non sono vietati dalle disposizioni. Almeno, non da quelle attuali perchè non è possibile escludere che il nuovo Dpcm che sovrebbe essere firmato nelle prossime ore riduca ulteriormente le possibilità di frequentare mercati. Al momento, comunque, la Fiera di sabato 7 novembre ci potrà essere. Questo nelle more di nuove disposizioni finalizzate a contenere il contagio.

DPCM_18_ottobre_2020

La Fiera del sabato a Termoli era tornata a luglio scorso dopo 4 mesi di stop durante i quali era stata sospesa a causa dell’emergenza Covid-19.