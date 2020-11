La mostra ‘136-Identità Molise’ che raccoglieva le foto di Franco Cappellari chiude i battenti anzitempo. E’ uno degli effetti del dpcm che ha imposto ulteriori restrizioni ai luoghi della cultura.

Ad annunciarlo in un comunicato stampa la Fondazione Molise Cultura: “Col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entrato in vigore oggi (6 novembre) è stata disposta, tra le altre cose, la chiusura di tutte le mostre in corso. Una prescrizione che riguarda musei, enti, sale espositive e alla quale la Fondazione Molise Cultura è tenuta a conformarsi. Pertanto, con rammarico, si comunica la chiusura sino a data da destinarsi della mostra in corso presso Palazzo GIL: “136 – Identità Molise”, realizzata con gli scatti del fotografo Franco Cappellari. La stessa mostra verrà tempestivamente riaperta al pubblico appena le condizioni generali, legate alla pandemia in corso e alle prescrizioni di legge, lo permetteranno”.