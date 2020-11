Due cucce donate con amore agli amici di Zampe nel Cuore

Il regalo di Natale arriva in anticipo per gli amici a quattro zampe curati e assistiti dall’associazione Zampe nel Cuore Onlus. Due cucce adatte ai cani, realizzate con perizia, pazienza e amore, utili ad alleggerire le fatiche dell’inverno per i randagi e a garantire loro un riparo dalle intemperie.

Una delle cucce è stata fatta dalla sezione falegnameria della casa penitenziaria di Larino.

Qui alcuni detenuti frequentano il laboratorio dove si riparano e si costruiscono mobili, tra l’altro bellissimi e che si possono portare via anche a poco prezzo. E qui è stato recepito l’appello dell’associazione di Guglionesi che ha lanciato, attraverso i social, un sos per avere ripari destinati ai cani. I detenuti hanno risolto il problema costruendo la cuccia e donandola a Zampe nel Cuore.

L’altra proviene invece dall’associazione giovanile Nuova Guglionesi, i cui ragazzi hanno fatto una colletta e acquistato, col ricavato, una cuccia per Ciccio. Si tratta di un cane particolare, che aveva bisogno di un riparo e che ora ha un bellissimo e funzionale tetto sulla testa dal quale non vuole uscire nemmeno per mangiare. Kisela, che se ne sta prendendo cura, è soddisfatta e ringrazia, a nome di tutta l’associazione, i detenuti sezione falegnami e i giovani della Nuova Guglionesi per la loro sensibilità e il loro impegno.