Doppia ordinanza a San Martino: mercato vietato e obbligo di rimozione tavoli e sedie all’aperto

Il sindaco di San Martino in Pensilis, Gianni Di Matteo, ha emanato due diverse ordinanze con le quali dispone ulteriori restrizioni legate alla epidemia da coronavirus.

Nell’ordinanza numero 45 del 19 novembre 2020, il sindaco dispone la sospensione del mercato settimanale di San Martino in Pensilis in via precauzionale per prevenire il rischio di diffusione del covid-19 nell’ambito del territorio comunale fino al prossimo 3 dicembre.

Nell’altra ordinanza, la 46 del 19 novembre 2020, il sindaco dispone la rimozione di tavoli, sedie e arredi per la sosta di persone dalle aree pubbliche e private accessibili al pubblico in orario dalle 18 alle 5 del mattino successivo.

L’ordinanza ha effetto immediato e rimane in vigore fino a nuove disposizioni. L’ordinanza ordina inoltre che è vietato l’accesso al pubblico nel centro storico e in via del Porticone, meglio conosciuta come ‘Mezzaterr’, tutti i giorni dalle 18 alle 22 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 22.

Resta consentito l’accesso e il deflusso ai residenti, ai fedeli che si recano in chiesa e ai clienti degli esercizi commerciali regolarmente aperti.