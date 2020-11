Torna a riunirsi la settimana prossima, dopo oltre due mesi dall’ultima seduta, il consiglio comunale di Termoli. Il presidente Michele Marone ha convocato l’assise per giovedì 19 novembre alle 17 in prima convocazione e per l’eventuale seconda convocazione venerdì 20 novembre alle 18.

Si discuterà, fra le altre cose, di debiti fuori bilancio, della concessione in diritto di superficie di un terreno comunale alla parrocchia di Sant’Antonio per la costruzione di uno stabile annesso alla chiesa, del regolamento del verde pubblico e privato, della mozione di solidarietà per i pescatori italiani detenuti in Libia.

Ci sarà spazio anche per un’interpellanza sui progetti utili alla collettività destinati a chi percepisce il reddito di cittadinanza.