Da 13 giorni era ai domiciliari ma spacciava ancora cocaina: arrestato dai carabinieri

Il 30 ottobre scorso, la squadra mobile di Campobasso lo aveva intercettato a bordo della sua macchina all’altezza del comune di Toro. Tornava da San Severo, dove assieme ad altri due tossicodipendenti del capoluogo erano andati a rifornirsi di droga.

L’uomo, 31 anni, precedenti specifici e un daspo per il lancio di fumogeni allo stadio, in quella occasione era stato arrestato in flagranza di reato: negli slip aveva 25 grammi di cocaina e 8 grammi di eroina.

Il giudice dopo aver convalidato l’arresto, lo ha confinato ai domiciliari. Ma di spacciare, dal 30 ottobre scorso, non ha mai smesso.

Ieri pomeriggio infatti – martedì 10 novembre – i carabinieri della sezione operativa di via Mazzini sono intervenuti nel suo appartamento in zona Vazzieri e lo hanno sorpreso in compagnia di altri tossicodipendenti del capoluogo, intento a spacciare altre dosi di stupefacenti.

Pare però, che già nei giorni scorsi fosse stato già ammonito dai militari che durante i controlli avevano avuto sospetti in merito al prosieguo della sua attività nonostante il provvedimento di detenzione. Tuttavia il 31enne avrebbe continuato imperterrito la sua attività di pusher, incurante degli avvertimenti.

Ieri l’intervento decisivo. I carabinieri dopo averlo sorpreso ancora a spacciare, accompagnato da altri giovani di Campobasso che da lui cercavano lo stupefacente, lo hanno fermato e portato nella caserma di via Mazzini in attesa delle disposizioni del giudice che – vista la reiterazione del reato nonostante il provvedimento precedente – ne ha disposto il trasferimento nel carcere di via Cavour.