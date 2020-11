Croce Rossa di Isernia, organizzata una due giorni di tamponi drive-in

Il comitato isernino della Croce Rossa Italiana, con il patrocinio del Comune di Isernia, ha organizzato, per il 14 e 15 novembre, dalle ore 10 alle ore 19, un “Drive In” per effettuare tamponi per la ricerca dell’antigene Sars-Cov-2.

I test saranno svolti in via Pascoli n. 1, presso la sede della CRI, mettendosi in fila in auto, da corso Risorgimento. Agli interessati sarà consegnato un modulo da compilare. Un medico qualificato effettuerà il tampone e il tempo d’attesa per conoscere l’esito è di 20 minuti. Successivamente, sarà anche inviato un messaggio (per email o whatsapp) contenente il risultato. Il costo del test è di 40 euro.