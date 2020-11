Il virus Sars-Cov-2 continua a circolare – e anche parecchio – nelle scuole. In Molise si moltiplicano le ordinanze dei sindaci che dispongono la chiusura totale o parziale di plessi e istituti, optando per la didattica a distanza. È di queste ore la decisione del sindaco di Campomarino, Pierdonato Silvestri, che ha annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

“Attualmente i positivi al virus residenti sul territorio di Campomarino e posti in isolamento – dice il primo cittadino – sono 36, come da comunicazione ufficiale dell’Azienda Sanitaria Regionale. Alla luce di tale dato si è deciso con propria ordinanza di prorogare la chiusura fino al 21 novembre di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private fatta eccezione della scuola materna paritaria De Attellis, scuola materna paritaria Beata Vergine Assunta in Cielo di Nuova Cliternia e asilo nido Tana dei Birichini. Si coglie l’occasione per ricordare e raccomandare alla popolazione di rispettare in maniera rigorosa le norme comportamentali di lotta alla diffusione del coronavirus e del distanziamento sociale”.

Questa invece la situazione a Termoli, dove si fermerà una classe dell’Infanzia di via Volturno. E da domani saranno chiuse – come da ordinanza sindacale – tutte le scuole elementari e medie perchè si procederà a sanificazione.

Restando in Basso Molise, nuove chiusure parziali tra Termoli e Guglionesi. All’Istituto ‘Majorana’ sono stati riscontrate positività al coronavirus in cinque studenti, quattro docenti e risulta contagiato anche il dirigente scolastico: disposta la quarantena per alcuni alunni a contatto diretto con i positivi, otto classi sono state chiuse e fino al 21 la didattica sarà a distanza. All’Istituto comprensivo ‘Bernacchia’ un alunno è positivo e una classe della primaria è in isolamento.

Decisioni simili anche a Guglionesi: nella secondaria di secondo grado dell’Istituto Omnicomprensivo contagiati e già in quarantena due docenti e tre studenti, lezioni in remoto disposte per 20 classi in totale.

A San Martino in Pensilis ieri sera il sindaco ha disposto la chiusura dei plessi di Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

A Petacciato il sindaco Di Pardo ha ordinato la chiusura della scuola dell’Infanzia.

Alla ‘Jovine’ di Campobasso è stata accertata una positività al seriologico per un docente che dovrà essere sottoposto a tampone: disposta la didattica a distanza per tutta la secondaria di primo grado da oggi fino a nuove disposizioni. All’Isis ‘Pertini’, invece, didattica a distanza per tutti dopo che sono risultati positivi un docente e alcuni studenti già posti in quarantena.

Passando alla provincia di Isernia, prorogata fino al 21 novembre la chiusura dei plessi nei Comuni di Colli al Volturno, Fornelli, Montaquila e Cerro a Volturno.