Covid, l’agricoltura in Molise tiene. “Straordinaria resilienza del settore”

Nonostante la crisi generata dal Covid, in Molise l’agricoltura tiene. Ad evidenziarlo sono i dati di Unioncamere-InfoCamere sulla dinamica delle imprese italiane nel trimestre estivo rapportato allo stesso periodo del 2019. Infatti, in regione, su un totale di 9.684 imprese del settore attive, nel trimestre di riferimento si registra una flessione di sole 27 aziende (31 nuove iscrizioni a fronte di 58 cessazioni).

Il dato evidenzia, comunque, la straordinaria vitalità delle aziende agricole che, anche nel periodo di crisi in atto, hanno continuato a lavorare per produrre cibo per l’intera collettività, senza peraltro beneficiare di sostegni finanziari, come avvenuto per altre categorie produttive, dimostrando in tal modo la grande capacità di resilienza del settore.

Un esempio fra tanti i mercati di Campagna Amica, all’interno dei quali gli imprenditori agricoli rendono tangibile il senso del loro impegno per il bene della collettività. Anche all’Agrimercato di Campagna Amica di Campobasso decine di coltivatori con impegno e caparbietà si dividono tra il momento produttivo in azienda e la vendita diretta ai consumatori; ciò è avvenuto fin dal primo lockdown, superando difficoltà e i rischi nella piena consapevolezza di svolgere un ruolo essenziale per garantire la continuità degli approvvigionamenti di beni alimentari.