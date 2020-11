Articolo in aggiornamento

Il numero dei contagi aumenta e di conseguenza si va avanti con sempre maggiori difficoltà nei diversi ambiti lavorativi e scolastici. In questi ultimi, c’è da aggiornare il numero di classi che sono costrette a sospendere le lezioni in presenza per via di positivi o di sospetti contagi, per evitare che si espandano a macchia d’olio.

Un lunedì senza lezioni in diverse classi delle scuole di Campobasso, dalle Secondarie di secondo grado alle Primarie. A partire dall’Istituto ‘Marconi’ (I.T.S.T.), dove una classe è a casa e segue le lezioni attraverso la Dad (didattica a distanza). Stessa procedura, ma questa volta si tratta di due classi, applicata al Liceo ‘Galanti’.

Ma si riscontrano casi positivi o sospetti in quasi tutti gli istituti comprensivi del capoluogo. Alla ‘Petrone’ ci sono due classi della primaria che non stanno seguendo le lezioni, alla ‘D’Ovidio’ delle classi tra primaria e secondaria di primo grado sono a casa. Anche alla ‘Montini’, nel plesso della ‘Casa dello studente’, sono stati riscontrati dei casi e predisposta la ‘quarantena’ come pure alla ‘Colozza’ dove una quarta elementare oggi non è andata in classe. Novità anche al Convitto ‘Mario Pagano‘: in isolamento alcune classi della primaria.

Nella primaria della ‘Jovine’ ci sono due classi in isolamento precauzionale, una quarta elementare a Ferrazzano e due seconde elementari a Campodipietra c’è una classe della primaria che non sta seguendo le lezioni in presenza.

Notizie di segno opposto a Montecilfone, dove il sindaco ha comunicato che i tamponi su alunni e personale sono risultati negativi. Così Giorgio Manes: “Ottime notizie sul fronte tamponi. Felicissimo di rendervi noto che gli esiti mancanti sono tutti negativi. Pertanto la Scuola di ogni ordine e grado domani (martedì 10 novembre) finalmente sarà riaperta. Mi raccomando continuate a seguire scrupolosamente le norme anti contagio: igiene delle mani, mascherina e distanziamento. Vedrete che presto ne usciremo”.

A Termoli ancora didattica a distanza per una classe della scuola media Schweitzer e a scopo precauzionale anche per alcune classi della Primaria di via Po e di via Stati Uniti.