Covid, altra domenica tragica: morti 4 pazienti ricoverati in Malattie Infettive

Sono complessivamente quattro le vittime provocate dal nuovo coronavirus oggi (15 novembre) nella nostra regione. Tutte ricoverate nel reparto di Malattie Infettive.

Questa mattina è iniziata a circolare la voce del decesso di una signora di 86 anni di Petacciato, spirata in uno dei letti destinati ai pazienti covid all’interno dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Anche la signora deceduta oggi aveva avuto bisogno delle cure dei medici dopo aver contratto l’infezione da nuovo coronavirus. Da qualche giorno era ricoverata nel nosocomio del capoluogo ma non è riuscita a superare la polmonite provocata dal virus che si sta dimostrando più letale in questa seconda ondata. La signora dunque si è spenta, come sta avvenendo a decine di anziani nella nostra regione.

Al suo decesso si è aggiunto quello di altri tre pazienti covid, comunicati ufficialmente dall’Azienda sanitaria regionale. Hanno perso la battaglia contro il virus una donna di 72 anni di Campobasso, un anziano di 86 anni di Colle Sannita e un cittadino di 91 anni di Cercemaggiore.

Ieri (14 novembre) aveva smesso di battere il cuore di una donna di 95 anni di Isernia, anche lei deceduta nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli.

Non si spezza dunque il tragico filo di lutto e di morte che sta caratterizzando le ultime settimane della pandemia anche nella nostra regione, nella quale i decessi tra i pazienti con un’infezione da Sars-Cov-2 sono notevolmente aumentati e procedono al ritmo di oltre due decessi al giorno.

Solo in questa settimana che sta per chiudersi, le vittime sono state ben 16, mentre la settimana precedente erano state 11. In quella che viene definita la seconda ondata i decessi arrivano così a quota 45.