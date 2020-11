Covid-19, le vittime aumentano ancora: 4 morti in poche ore, c’è anche un ambulante 62enne

Il Molise registra purtroppo altre quattro vittime in poche ore legate alla malattia covid-19. Questa mattina attorno alle 9, un 62enne commerciante ambulante di Campobasso che era ricoverato in Terapia intensiva è morto per le conseguenze dell’infezione. Nelle stesse ore in ospedale si sono registrati altri due decessi: un 86enne di Termoli e una 91enne di Capracotta, entrambi ricoverati nel reparto di Malattie Infettive. In serata l’Asrem ha comunicato il decesso di una donna di 73 anni di Scontrone, paese della provincia dell’Aquila, ricoverata sempre al Cardarelli.

Si allunga quindi il tragico elenco delle vittime da covid-19 nella nostra regione, che arriva così a quota 66. Solo ieri una 72enne di Riccia aveva perso la vita all’ospedale Cardarelli dove era ricoverato da qualche giorno. Nelle ultime settimane i decessi per covid-19 sono enormemente aumentati anche nella nostra regione, dove la seconda ondata dell’epidemia sta facendo molte più vittime rispetto alla prima, quando erano state 23.

Sono praticamente il doppio quelle della seconda ondata, ben 42 con le tre persone decedute nelle ultime ore. Fra loro, sta destando clamore a Campobasso la notizia della morte di un commerciante ambulante, persona conosciuta in città: aveva una bancarella in piazza San Francesco, davanti alla chiesa del Sacro Cuore (i Cappuccini per intenderci), dove in questo periodo arrostiva e vendeva le caldarroste. In passato aveva allestito un piccolo bancone in piazza Municipio e partecipava a sagre e fiere (Corpus Domini in primis) dove vendeva noccioline, frutta secca tostata e altri dolciumi.

Sembra che l’uomo abbia avuto un improvviso peggioramento che, insieme con le condizioni già molto gravi, lo abbia portato in pochi minuti alla morte.