Cosa visitare in Sardegna, dalle spiagge ai nuraghe

La Sardegna racchiude in sé tante meraviglie, non solo spiagge e natura incontaminata, ma anche borghi deliziosi e soprattutto maestosi Nuraghe.

E ancora non può mancare una visita agli arcipelaghi e alle isole più importanti come Caprera, Spargi e Budelli e L’Asinara.

Per godere di tutte le meraviglie che quest’isola è in grado di offrire è possibile approfittare del servizio di noleggio barche in Sardegna , per una visita guidata alla scoperta dei luoghi e delle spiagge più suggestive.

Cosa visitare in Sardegna: le spiagge

Tra le spiagge più belle non possiamo non menzionare la Baia di Chia. Qui è possibile trovare numerose spiaggette tra cui Su Giudeu, Cala Cipolla e Cala Portu, caratterizzate da un mare cristallino e un fondale piuttosto basso.

Un’altra spiaggia da visitare è La Pelosa, col suo panorama suggestivo dato soprattutto dalle torri e dai faraglioni di Capo Falcone.

Cala Brandinchi invece si trova a San Teodoro ed è un vero e proprio gioiello. Col suo mare azzurro, la spiaggia finissima e i fondali bassi è perfetta per le famiglie con bambini.

Infine menzioniamo Porto Giunco, con la sua sabbia bianca caratterizzata da sfumature color rosa opalino, colore che deriva dai detriti delle rocce di granito rosa.

Borghi da visitare in Sardegna

In questo articolo su cosa visitare in Sardegna occorre citare anche dei borghi davvero caratteristici. Uno di questi è Bosa che si trova in provincia di Oristano. Una passeggiata tra le sue stradine medievali è l’ideale: scalinate in pietra, e facciate dipinte con colori pastello riescono a catapultare il turista in un’altra epoca.

Anche Castelsardo è un borgo di origine medievale, ricco di bellezze architettoniche e naturalistiche e il caratteristico porto. Uno dei punti di maggiore interesse è certamente il castello dei Doria.

Carloforte è l’unico comune dell’Isola di San Pietro e le sue spiagge di sabbia finissima bianca sono contornate dalla macchia mediterranea. In particolare meritano una visita la piccola spiaggia di Guidi e La Bobba.

Cosa vedere in Sardegna: i nuraghe

I nuraghe sono sicuramente il simbolo per eccellenza della Sardegna. Furono costruiti probabilmente intorno al II millennio a.C. durante l’Età del Bronzo. Sono delle costruzioni in pietra con forma a tronco di cono con pietre poste a secco, in cui le più grandi formano la base e quelle più piccole sono posizionate in alto.

I più famosi sono Su Nuraxi, a Barumini, l’area archeologica di Noddule a Nuoro e il Villaggio di Tiscali a Dorgali, sempre in provincia di Nuoro.

Arcipelaghi e isole della Sardegna

Un luogo da non perdere è sicuramente l’arcipelago della Maddalena, con tante spiagge una più bella dell’altra: il modo migliore per scoprirle è noleggiare una barca. Solo così sarà possibile visitare l’Isola di Spargi, dove è possibile vedere Cala Corsara e Cala Granara.

A Budelli invece si trova la famosa Spiaggia Rosa, così chiamata per via delle conchiglie che donano alla sabbia questo colore.

A Caprera si trovano invece la casa di Garibaldi e alcune spiagge molto suggestive come la Spiaggia del Relitto e Cala Portese.

Anche all’Asinara ci sono tanti luoghi da vedere come Cala Reale, Cala d’Oliva e Fornelli, dove si trova l’ex carcere di massima sicurezza.

Sono davvero tante le possibilità per chi desidera sapere cosa visitare in Sardegna!