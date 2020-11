La scuola dell’infanzia di via Volturno a Termoli resterà chiusa da oggi perchè c’è un caso di contatto indiretto con una persona positiva. Il Comune ha precisato poco fa che ci sarà “la chiusura in via precauzionale dell’asilo nido fino all’esito dei tamponi eseguiti dagli interessati”.

Questo il messaggio apparso nelle scorse ore sulla pagina facebook del Comune di Termoli: “Si comunica alla cittadinanza che nella serata odierna (ieri, ndr) si è venuti a conoscenza di un caso di contatto indiretto con positivo per la scuola dell’Infanzia sezione “lattanti” di via Volturno”.

Da ricordare che una recente ordinanza del sindaco di Termoli ha disposto la chiusura per sanificazione di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado (elementari e medie) da mercoledì 18 e per tutta la settimana. Le attività dunque riprenderanno regolarmente per gli studenti interessati lunedì 23. Il che ha sollevato l’obiezione di parecchi genitori che si sono chiesti perchè non si è proceduto a chiudere a turno le scuole per un singolo giorno.